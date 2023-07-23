الوقائي يواصل اعتقال المطارد كايد أبو الريش بعد أن أمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال

أفادت عائلة الأسير المحرر والمعتقل السياسي كايد أبو الريش أن جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس يواصل اعتقاله منذ منتصف ليلة الأربعاء الماضي بعد أن قام ملثمون باعتقاله بشكلٍ مفاجئ.

وأوضحت العائلة أن عملية الاعتقال جرت من قبل أشخاص ملثمون حيث اعتقدت العائلة في بادئ الأمر أن الاعتقال جرى من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي كون توقيفه جاء تزامنًا مع اقتحام قبر "يوسف" في نابلس.

وأشارت إلى أن الأمن الوقائي قامت بإبلاغ أحد أشقائه بأنه معتقل لدى الجهاز ويتم التحقيق معه حاليًا على عدة تهم وجهت إليه منها "جمع وتلقي أموال" و "حيازة سلاح" وهي تهم مماثلة لتلك التي توجيهها إليه حينما تم اعتقاله لمدة 6 أشهر عام 2014.

وأوضحت العائلة أنه من المقرر أن يتم عرضه على النيابة يوم الأحد المقبل لاتخاذ قرار سواء بالإفراج عنه أو التمديد من جديد، مشيرة إلى أنه لم يتمكن أي فرد من العائلة من زيارته بما في ذلك المحامي الخاص به حتى اللحظة.

وكثفت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال والتوقيف للأسرى المحررين والطلبة حيث رصدت مجموعة محامون من أجل العدالة تسجيل أكثر من 300 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023، فيما تصاعدت الحملة في الشهر الأخير.

وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال عدد من المطاردين المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي على رأسهم مصعب اشتية بالإضافة إلى مراد ملايشة ومحمد براهمة المعتقلين منذ بداية الشهر الجاري.

المصدر: شبكة قدس