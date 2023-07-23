التنمية بغزة توضح سبب توقف رابط فحص وتحديث بيانات المنحة القطرية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، عن توقف الرابط الخاص بفحص وتحديث بيانات المنحة القطرية، لأسباب فنية.

وأكدت وزارة التنمية، في بيان، أن الرابط يتم تفعليه في القريب العاجل.

وبدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم، عن صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية عن شهر 7-2023، بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": بأن "المنتفعين بدأوا في استلام 100 دولار، من المراكز والمحالات المحددة والموزعة على محافظات القطاع الخمس".

وبدأت الأمم المتحدة أمس، بإرسال رسائل المنحة القطرية عن شهر يوليو 2023 للمستفيدين منها في غزة؛ وذلك لاستلام المبلغ الذي يبلغ قيمته 310 شواكل.

وكشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، الأربعاء الماضي، الآليات الجديدة لصرف المنحة القطرية 2023.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، في مؤتمر، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعون الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألفاً ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألفاً بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبإمكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."

وأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فتح وإطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية، الساعة العاشرة صباح يوم السبت القادم.

ودعت المواطنين للتعاطي مع الشكاوى الإلكترونية، ويومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع يتم استقبال الشكاوى في مقر الوزارة.