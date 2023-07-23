عيار 21- أسعار الذهب في غزة والضفة اليوم الاحد 23-7-2023

سجل متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي، اليوم الاحد 23-7-2023، على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل إلى 229.04 شيكل مقابل 63.08 دولار.

سعر الذهب عيار 22 وصل إلى 209.96 شيكل مقابل 57.83 دولار.

اسعار الذهب عيار 21 وصل إلى 200.42 شيكل مقابل 55.20 دولار.

اسعار الذهب عيار 18 وصل إلى 171.79 شيكل مقابل 47.31 دولار.

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 133.61 شيكل مقابل 36.80 دولار.

سعر الذهب عيار 12 وصل إلى 114.52 شيكل مقابل 31.54 دولار.

اسعار أوقية الذهب 7,123 شيكل مقابل 1,962 دولار.

اسعار جنيه الذهب 1,603 شيكل مقابل 441.60 دولار.

اسعار كيلو الذهب 229,044 شيكل مقابل 63,084 دولار.