نتنياهو يزرع اليوم جهازاً لمراقبة ضربات القلب والشارع "الإسرائيلي" يغلي ضده

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو: إنه سيخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب خلال ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد 23 يوليو 2023.

وأضاف نتنياهو، في بيان مصور نشره مكتبه: "قبل أسبوع، خضعت لزرع أداة مراقبة. هذه الأداة أصدرت صفيرا هذا المساء، وقالت إنني يجب أن أخضع لزرع جهاز لمراقبة انتظام ضربات القلب، ويجب أن أفعل هذا الليلة بالفعل".

وتابع: "أنا في حالة ممتازة، لكن ينبغي أن استمع إلى أطبائي"، مشيرا إلى أنه سيغادر المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد.

وكان نتنياهو نقل إلى المستشفى في الخامس عشر من يوليو الجاري، بعد إصابته بما قال مكتبه إنه جفاف تعرض له في أثناء قضاء عطلة على البحر في الجليل المحتل دون اتخاذ تدابير الحماية اللازمة في ظل موجة طقس حار.

الشارع "الإسرائيلي" يغلي

بالتزامن مع التطورات الصحية بحالة نتنياهو، لا يزال الشارع "الإسرائيلي" في حالة غليان، ضد "التعديلات القضائية" التي تنوي حكومة نتنياهو العمل بها.

ومساء أمس السبت، خرج عشرات الألوف من المستوطنين المحتجين على التعديلات القضائية في مظاهرات بـ "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وأدى مسعى حكومة الاحتلال لإجراء التعديلات إلى الزج بالكيان "الإسرائيلي" في واحدة من أسوأ أزماته السياسية؛ إذ خرجت احتجاجات في أنحاء الكيان، ما أضر بالاقتصاد وأثار قلق حلفائه في الغرب.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس المحتلة تحت شمس صيفية حارقة، حاملين أعلام كيان الاحتلال ذات اللونين الأزرق والأبيض، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

والمسيرة مستمرة منذ أيام وسط موجة حارة، وتزايدت أعداد المحتجين مع وصولهم إلى بوابات المدينة.

ومع حلول الظلام، تجمع المحتجون أمام الكنيست قبل بدء نقاش الأحد يليه التصويت على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات "المحكمة العليا" فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية "غير معقولة".

يشار إلى أن العشرات من قادة الأمن السابقين في جيش الاحتلال و"الشرطة" والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، بعثوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء السبت لإلغاء الاقتراع، وعبروا عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يخدموا بعد الآن احتجاجا على حملة الحكومة.

ويقول نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه يسعى جاهدا من أجل التوصل لاتفاقات واسعة بشأن التعديلات، ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات.

المصدر "عربي 21"