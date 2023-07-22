ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد 23-7-2023 في الأسواق

سعر الدولار الأمريكي والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد 23-7-2023 في الأسواق ، وعبر موقع فلسطين اليوم الاخباري يمكن لكل مهتم في هذا البلد من التعرف على هذه الأسعار والتي تتغير كل اربع وعشرون ساعة وتتأثر بمواقف سياسية وبتغيرات اقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي وبعد صلاة الفجر رأينا ارتفاع في عمليات البحث بشكل ملحوظ تجاوزت الالفين عملية وهذا الامر دفعنا بكل صدق في نشر هذه المقالة باكر ليتسنى للكل من التعرف عليها وبكل اريحية تامة .

وفي الفقرة الثانية من هذه المقالة التي نشرح فيها عن سعر الدولار والذهب عيار 21 في سوريا اليوم الاحد نشير لكم إلى أن الفريق يقوم يوميا في تجديد هذه المقالة يوميا ونضع فيها تلك الأسعار وفق التعاملات الفورية بالبورصة ومن أجل الاطلاع عليها لابد من الكل الان التعرف على ما هو بعد ذلك .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 23-7-2023

والان بات لكل زائر لهذه المقالة من التعرف على سعر الذهب عيار 21 في سوريا اليوم ، في المحافظات التالية دمشق وحلب وادلب والحسكة ولابد الان من قراءة ما يلي

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 706,000، ومبيع: 712,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 712,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 695,000 ، مبيع: 706,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 706,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 699,000 ، مبيع: 705,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 705,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 706,000 ، مبيع: 712,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 712,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الدولار في سوريا اليوم الاحد

سعر الدولار في دمشق وصل عند شراء 12300 وبيع 12500

سعر الدولار في حلب وصل عند شراء 12500 وبيع 12700 .

سعر الدولار في إدلب وصل عند شراء 12575 وبيع 12675 .

سعر الدولار في الحسكة وصل عند شراء 12700 وبيع 12800.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح سعر الدولار والذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية اليوم الاحد 23-7-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .