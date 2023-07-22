سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 23 يوليو 2023- سعر الدولار مقابل الليرة السورية

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 23 يوليو/تموز 2023، بعد ارتفاعه أمس ليتجاوز حاجز 12 ألف ليرة للدولار الواحد، بينما أصدر المركزي السوري قرارًا جديدا بشأن تمويل استيراد المواد الأساسية.

سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد

وأصدر"مصرف سورية المركزي" قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح باستيرادها، بهدف الاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة، وإنهاء العمل بالقرار رقم 1070-لعام 2021 وتعديلات التى كان ينص على تمويل استيراد السلع الأساسية عبر المصارف حسب أسعار الصرف الرسمية، وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الأسعار التي تحددها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

جاء إلغاء المركزي للقرار 1070، عقب مطالبات فئات واسعة من الصناعيين والتجار بذلك، حيث تفرض شروط العمل وفق المنصة تسديد 50% من قيمة البضاعة بالليرات السورية لدى المنصة عند تقديم طلب التمويل بعد الحصول على إجازة الاستيراد. على أن يتم استكمال المبلغ المتبقي خلال شهر من تاريخ إدخال البضائع للبلد ووضعها في الاستهلاك..

أعلنت الحكومة أول أمس، عن أنها بصدد تشديد الرقابة على عمليات التلاعب بسعر صرف الليرة السورية، مع الانهيار الدراماتيكي الذي تتعرض له، مع تجاوز سعر الصرف 12 ألف ليرة مقابل كل دولار.

وعلق فايز قسومة عضو غرفة تجارة دمشق قائلاً إن خطوة المركزي بإلغاء القرار 1070 متأخرة، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة يضعف فوائد القرار.

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وحول انعكاسات القرار على أسعار السلع في السوق، أكد أنه قد تنخفض الأسعار بعد ثلاثة أشهر من تطبيق القرار، بشرط استقرار سعر الصرف، لافتاً إلى أن الأسواق تتجه نحو الراحة والأسعار للانخفاض وسنشهد عودة المنافسة الحقيقية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين رفع المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا إلى 9900 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وواصل سعر الدولار قفزاته مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 11900 ليرة للشراء و12100 ليرة للبيع مقابل 11450 ليرة للشراء و11600 ليرة للبيع أمس.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 1.190 مليون ليرة سورية.

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سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 13252 ليرة للشراء و13480 ليرة للبيع مقابل 12814 ليرة للشراء و12987 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 441 ليرة للشراء و450 ليرة للبيع.