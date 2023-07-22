أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 23 يوليو 2023.. هبوط الذهب في السعودية- واصل سعر الذهب اليوم في السعودية تراجعه خلال تعاملات الأحد، بعد أن شهدت أسعار المعدن النفيس تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد

وعالميا، عادت أسعار الذهب للتخلي عن مستوياتها القياسية في 9 أسابيع مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات، غير أن آمال توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة حدت من خسائر المعدن النفيس.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إقبال المستثمريين على شراء الذهب باعتباره فرصة بديلة تدر عائداً أعلى، ووفقا للتوقعات فمن المقرر أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5% في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 236.31 ريال (63.02 دولار) بحسب منصة "goldprice.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على عوامل مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 206.77 ريال (55.14 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 177.23 ريال (47.26 دولار).

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حوالي 253.44 ريال لعيار 22 فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 243.99 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 237.49 ريال.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 211.62 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 201.77 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 172.23 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2,429.25 ريال سعودي (647.80 دولار)، كما سجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4,825.42 ريال سعودي (1,286.78 دولارا).

وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 11,980.84 ريال سعودي (3,194.89 دولار)، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلو غرام نحو 23,914.43 ريال سعودي (6,377.18 دولار).

يبلغ سعر سبيكة الذهب زنة أوقية في السعودية نحو 7,177.81 ريال سعودي (1,914.08 دولار).

والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب.