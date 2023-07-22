سعر الذهب اليوم في العراق الأحد 23 يوليو 2023- سعر الذهب اليوم استقرت أسعار الذهب اليوم في العراق، خلال تعاملات الأحد مع مستهل الإجازة الرسمية لبورصة الأسعار الدولية.

سعر الذهب اليوم في العراق الأحد

ومع تداولات نهاية الأسبوع شهد المعدن الأصفر تراجعا في العوائد محققا مكاسب لفترة وجيزة أواخر الأسبوع الماضي.

وأدى انخفاض العوائد وضعف الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب على خلفية بعض بيانات التضخم الواعدة والتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة المنخفضة.

وانتشرت بيانات التضخم الواعدة على نطاق واسع، من الولايات المتحدة إلى منطقة اليورو والآن المملكة المتحدة، سواء بالنسبة للتضخم الرئيسي والأساسي، وهو ما أعطى مزيدًا من الأمل.

وصعد المعدن الأصفر إلى 1,960 دولارًا قبل أن يواجه بعض المقاومة حول 1,980 دولارًا أمريكيًا.

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 83.196 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 76.3 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق، عيار 21 نحو 72.8 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 62.4 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 حوالي 48.531 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 83.2 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 582.3 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 63.38 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 58.1 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 55.46 دولار أمريكي.