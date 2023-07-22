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مستوطنون يهاجمون المنطقة الشمالية في بلدة سالم شرق نابلس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 م
22 يوليو 2023
مستوطنون يهاجمون المنطقة الشمالية في بلدة سالم شرق نابلس.
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