مستوطنون يهاجمون المنطقة الشمالية في بلدة سالم شرق نابلس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:08 م
22 يوليو 2023
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

مستوطنون يهاجمون المنطقة الشمالية في بلدة سالم شرق نابلس.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات