سعر الذهب اليوم في الأردن الأحد 23 يوليو 2023 – سعر عيار 21- استقرت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات الأحد، في مطلع الإجازة الرسمية لأسواق المعدن الأصفر، سجل سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن نحو 44.73 دينار أردني وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

كما بلغ سعر غرام الذهب في الأردن عيار 18 نحو 33.55 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.09 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 39.14 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1391 دينارا أردنيا، وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44726 دينارا أردنيا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 31309 دينارات.

أسعار الذهب العالمي

عادت أسعار الذهب للتخلي عن مستوياتها القياسية في 9 أسابيع مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات، غير أن آمال توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة حدت من خسائر المعدن النفيس.

وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى إقبال المستثمريين على شراء الذهب باعتباره فرصة بديلة تدر عائداً أعلى ، ووفقا للتوقعات فمن المقرر أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5% في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

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وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مقتربا بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل، ليبقيها في نطاق 5.25-5.5 بالمئة في عام 2023، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.