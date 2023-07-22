صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "نحالئيل" غرب رام الله لهذا السبب!

قالت مصادر عبرية اليوم السبت 22/7/2023، أن صفارات الإنذار دون في مستوطنة نحلئيل غرب رام الله بالضفة المحتلة.

ووفقاً لمصادر الاحتلال فإن صفارات الانذار دوت بعد اختراق سيارة مسرعة للجدار الاستيطاني فيها، وقوات الجيش هرعت إلى المكان، وتم الطلب من المستوطنين البقاء داخل منازلهم.

وجاءت تعليمات للمستوطنين في مستوطنة نحلئيل عقب خشية من تسلل مسلحين: قال فيها ادخلوا المنازل فورا وأغلقوا الأبواب والنوافذ، ولا تغادروا حتى تتلقوا إشعارا بنهاية الحدث، وحركة المرور في المنطقة محظورة والدخول إليها ممنوع.

فيما بعد أعلنت مصادر عبرية، أن الحدث في مستوطنة نحائيل قرب رام الله جنائي لمحاولة سرقة مركبة.