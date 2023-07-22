تفاصيل قضية الشيف بوراك ووالده.. هل يسجن بوراك والده بتهمة الاحتيال- هذا ما يشغل بال متابعو مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تصدرت حكاية الشيف بوراك أوزدمير ووالده بعدما اتهمه بـ"الاحتيال" و"النصب"، أولى صفحات المواقع الإخبارية، حيث ظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده "باستغلاله" مما وضعه في مأزق مالي.

تفاصيل قضية الشيف بوراك ووالده

وذكرت صحيفة يني شفق - Yeni Şafak أن بوراك أوزدمير، الذي يُعد من الأسماء التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين على منصتي تيك توك وإنستغرام"، لجأ إلى القضاء بعدما اكتشف أن والده إسماعيل أوزدمير باع حقوق ملكية اسمه.





الشيف بوراك ووالده

وذكرت الصحيفة بأن الأزمة بين الشيف بوراك ووالده بدأت بعد زلزال كهرمان مرعش المدمّر، حينما أراد بوراك تقديم مساعدات كبيرة لأبناء بلده وهو ما قوبل بالرفض من قبل والده الذي حاول منعه أيضًا من التبرع للمتضررين.

لكن الأحداث المأساوية لم تنته عند هذا الحد للأسف، علم الشيف بوراك أن والده باع جميع حقوق مطعمه في اسطنبول لرجل أعمال أجنبي الأمر الذي دفعه للجوء فورًا للقضاء من أجل حفظ حقوقه.

وذكرت الصحيفة بأن الجلسة الأولى للقضية ستعقد في محكمة جاغلايان في سبتمبر المقبل.

وبحسب الصحيفة التركية، فقد طالب بوراك بإزالة اللافتات غي كافة الأماكن التي تستخدم صورته واسمه، مشيرًا إلى تعرضه للخداع مرارًا وتكرارًا.

وعبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، ألمح بوراك إلى تعرضه للاحتيال والنصب دون ذكر المزيد من التفاصيل، إلا أن مواقع إخبارية أشارت إلى أن المتورط في القضية هو والده.





الحكم على والدة الشيف بوراك وزوجها بالسجن

تأتي هذه الأخبار بعد شهر من الحكم على والدة الشيف، ديديم بوزبورا، وزوجها وشريكهما بالسجن لمدة عامين، و 7 أشهر و 7 أيام في قضية ابتزاز

وطالب محامو المتهمين ديدم بوزبورا وألب بوزبورا وياسين شيمشك بتبرئة موكليهم ورفع حظر السفر عنهم.

ظهر الشيف التركي المحبوب في المنطقة العربية، بوراك أوزدمير، في فيديوهات صادمة، اتهم فيها والده "باستغلاله" مما وضعه في مأزق مالي.

وأقدم الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، مالك سلسلة مطاعم CZN Burak، على رفع دعوى قضائية بحق والده بسبب بيع الأخير لحقوق ملكية اسم نجله.

قصة "الخيانة"

وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه أنّه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيرة، مؤكدا أنه سيواصل مسيرته المهنية في عالم الطهي بمفرده.

كما بين في مقطع تداولته منصات التواصل، أنه لم يعد يمتلك أي مطعم باسمه بعد الآن، باستثناء مطعم واحد بإسطنبول، قائلا: "أرجو ألا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي".

وعزا الخلاف بينه وبين والده إلى خلافات في العمل تتعلق ببيعه حقوق اسمه إلى رجل أعمال أجنبي دون علمه.