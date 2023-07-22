رابط تسجيل 100 دولار المنحة القطرية تحديث بيانات 100 دولار التسجيل الموحد مع الإعلان عن ضرورة تحديث بيانات 100 دولار والمنحة القطرية البالغة 100 دولار التي تعتبر هي مصدر دخل لكثير من الناس في قطاع غزة، يحرص الكثيرون على البحث عن رابط تسجيل 100 دولار المنحة القطرية، حيث سيتم صرف المنحة القطرية لشهر يوليو يوم 23/7/2023، وهي المنحة التي تمولها دولة قطر.

تسجيل 100 دولار المنحة القطرية

وقد أعلنت اللجنة القطرية عن موعد صرف المنحة القطرية البالغة 100 دولار، والتي يتم صرفها من خلال السفير القطري محمد العمادي ، بقيمة 100 دولار لكل أسرة مكونة من حوالي 100 ألف أسرة مستفيدة من المنحة القطرية البالغة 100 دولار في قطاع غزة، حيث سيتم صرفها يوم 23/7/2023.

تحديث بيانات 100 دولار التسجيل الموحد 2023

سوف نتعرف على خطوات البحث الآن:

تسجيل الدخول الي الموقع الرسمي لفحص المنحة القطرية

في الخانة المخصصة امامك ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

ثم ادخل تاريخ الميلاد الخاص بك.

ثم انقر علي استعلام ليتم استعلامك عن المنحة

وانتظر قليل وسوف تظهر امامك جميع البيانات المتعلقة بالمنحة.

تحديث بيانات 100 دولار التسجيل الموحد

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، آليات تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا من المنحة القطرية للأسر المحتاجة، وهي على النحو التالي:

الدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية، ثم الضغط على الرابط من هنا

إدخال رقم الهوية وكلمة السر في الحساب الموحد عبر الحاسوب الحكومي.

شروط الاستفادة من المنحة القطرية

أن يكون مقدم الطلب على قيد الحياة.

أن يكون مقدم الطلب داخل قطاع غزة.

أن يكون ذكر متزوج أو أنثى مطلقة – أرملة – عزباء أكبر من 40 عام.

ألا يكون مقدم الطلب موظف حكومي .

ألا يكون للمستفيد مصدر دخل.

معايير صرف المنحة القطرية 2023

نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت 22 يوليو 2023، معايير صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو للأسر المتعففة في قطاع غزة.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت، الأربعاء الماضي، أن الآلية الجديدة تتضمن صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، أما المنتفعين الجدد سيتم الصرف لهم مرة كل شهرين.

وأفادت خلال مؤتمر صحفي، أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألف ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألف بعد العديد من الاستثناءات.

ولفتت الكحلوت، إلى أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وقالت:" خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49."

وأضافت :" يوجد 10.000 حالة معتمدة ولكن تم إيقافها مؤقتاً بسبب عدم وجود جوال وبامكان هؤلاء معرفة أنفسهم عبر رابط التسجيل الموحد."