اجتماع طارئ لـ"التعاون الإسلامي" حول تدنيس المصحف

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة، ستعقد اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية لبحث الاساءة للمصحف في السويد والدنمارك، وذلك بطلب من بغداد.

وفيما لم يحدد البيان موعدا للاجتماع، لكنه قال انه سيتم خلاله بحث تبني اجراءات جماعية لمواجهة ظاهرة الاسلاموفوبيا والتصدي للاساءة للقران والمقدسات، فضلا عن الاستفزاز المتعمد لمشاعر ملياري مسلم حول العالم، إثر ما حصل في السويد وقبلها الدنمارك.

واعتبر بيان وزارة الخارجية العراقية ان تلك "الممارسات الشنيعة" تتغذى على قوانين توفر لها مظلة واسعة بذريعة حماية حرية التعبير، ما ادى الى انتعاش الكراهية والتطرف، وبات يهدد الامن ويهدد بعودة المجتمعات الى العنف.

الى ذلك، شهدت العاصمة العراقية بغداد السبت تظاهرات حاشدة نددت بسماح السلطات السويدية للاجئ العراقي الكردي سلوان موميكا بتدنيس المصحف والاساءة لرموز اسلامية امام السفارة العراقية في ستوكهولم الخميس الماضي.

وقامت قوات الامن العراقية باغلاق جسر الجمهورية لمنع وصول المتظاهرين الى سفارات السويد والدنمارك والولايات المتحدة في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة.

وتعرض موقع للمجلس الدنماركي للاجئين في جنوب العراق إلى "هجوم مسلح" تم خلاله احراق الموقع، ودون ان يسفر ذلك عن خسائر او اصابات بشرية بحسب ما افاد المجلس في بيان السبت.

تظاهرات في بغداد

كان حشد من أنصار رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر قد اقتحم السفارة بعيد فجر الخميس، بعدما اعطت السلطات السويدية الاذن للاجئ العراقي الكردي سلوان موميكا بتدنيس المصحف واهانة العلم العراقي امام سفارة بلاده في ستوكهولم.

واعلنت الحكومة العراقية في بيان حينها ان رئيسها محمد شياع السوداني بسحب القائم باعمال بلاده لدى السويد وطرد السفيرة السويدية رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بتدنيس المصحف والاساءة للمقدسات الاسلامية والرموز العراقية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر عراقي قوله السبت انه تم اعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من مهامه على خلفية اقتحام وحرق السفارة السويدية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي نددا في بيانين بالهجوم على السفارة السويدية، مع الاشارة خصوصا الى "تقاعس" قوات الامن العراقية عن حماية السفارة السويدية.

غير ان البيانين لم يتطرقا الى قرار السلطات السويدية السماح بتدنيس المصحف واهانة العلم العراقي من قبل موميكا الذي كان اقدم على فعلة مماثلة في اول ايام عيد الاضحى 27 حزيران/يونيو، عندما احرق نسخة من المصحف امام اكبر مساجد ستوكهولم.