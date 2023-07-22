لماذا ألغى برشلونة مباراته الودية أمام يوفنتوس بشكل مفاجئ..؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، إلغاء مباراته الودية أمام يوفنتوس، والتي كان مقرر إقامتها فجر يوم غدٍ الأحد.

ويتواجد فريقا برشلونة ويوفنتوس في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الجولة التحضيرية للموسم الجديد 2023-2024.

وبحسب بيان برشلونة، يعاني عدد من لاعبي الفريق من التهاب في المعدة وفيروس في الأمعاء.

وتضمن البيان: "أفاد نادي برشلونة بإيقاف المباراة ضد يوفنتوس، المقرر إجراؤها اليوم 22 يوليو في تمام الساعة 7:30 مساءً في استاد ليفاي لبطولة أبطال كرة القدم، يعاني جزء مهم من فريق برشلونة من التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي".

وكان مقرر أن تلعب المباراة في تمام الخامسة والنصف فجر الأحد، بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتأتي المواجهة ضمن بطولة سوكر الودية، والتي تجمع أيضًا فرق مثل ريال مدريد وآرسنال وميلان.