الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن المعتقل أبو عرة

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم السبت 22/7/2023، بالإفراج الفوري عن المواطن مصطفى أبو عرة (62 عامًا)، من سكان طوباس بالضفة المحتلة، والموقوف بقرار من النيابة العامة بتهمة ذم السلطات واثارة النعرات.

وأشارت الهيئة، إلى أن ممثلها قام بزيارة أبو عرة في نظارة شرطة طولكرم، حيث تم نقله إليها من مستشفى طولكرم، واطلع على التقرير الطبي الخاص بظروفه الصحية.

ولفتت إلى أن وضعه الصحي غير مستقر، معتبرةً أن التهم الموجهة إليه، والتي تدخل ضمن قضايا الرأي، ترى فيها الهيئة أنه لا يجوز العقاب عليها بحجز الحرية.