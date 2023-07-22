بالفيديو الطالبة سجى العكلوك تحتفل بنجاحها بطريقة مختلفة.. فماذا فعلت!

قررت الطالبة سجى يوسف العكلوك من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، والحاصلة على معدل 80.3 % في القسم العلمي، أن تحتفل بطريقة مختلفة بنجاحها.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أعلنت عن نتائج الثانوية العامة 2023، وسط أجواء احتفالية كبيرة في البيوت والشوارع.

واتخذت العكلوك، قراراً بالاحتفاء بنجاحها وتفوقها، بين المرضى في قسم الكلى في مستشفى شهداء الأقصى حيث يتواجد والدها.

واحتفت العكلوك، بتفوقها بتقديم وجبات لمرضى الكلى بمستشفى الأقصى حيث كان يتواجد والدها بقسم غسيل الكلى فور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة بدلا من الاحتفال ببيتها.