رد فعل عنيد من مبابي على قرار باريس

لجأ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى موقف عنيد تجاه قرارات ناديه الفرنسي.



واستبعدت إدارة باريس، مبابي، من قائمة الفريق للجولة الصيفية في اليابان وكوريا الجنوبية، للضغط عليه من أجل حسم مستقبله.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مبابي والمقربون منه، لم يتوقعوا قرار باريس بإبعاد اللاعب عن الجولة الآسيوية.



وأشارت إلى أن أسرة اللاعب تفاجأت بالقرار، وغاضبة من باريس الذي يضغط على مبابي حتى يجدد هذا الصيف، ولا يغادر مجانًا في العام المقبل.



وأوضحت "ردًا على قرار باريس، فإن مبابي مستعد لقضاء الموسم بأكمله في المدرجات، ومتابعة خططه بشأن الصيف المقبل (الانتقال إلى ريال مدريد مجانا).



وذكرت أن المقربين من مبابي قالوا "إننا على استعداد لقبول كل شيء والتضحية بموسم دون لعب.. إنه اختبار حقيقي".



وكشفت الصحيفة أن خطة مبابي الحالية هي عدم التحدث علنا الآن بشأن ما يحدث، والأمر كذلك بالنسبة للمقربين منه.