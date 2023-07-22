غداً الأحد : درجات الحرارة الأشد منذ بداية الصيف في فلسطين ..وهذه الدرجات المتوقعة

تحدث الراصد الجوي ليث العلامي، عصر اليوم السبت22/7/2023م، عن طبيعية الحالة الجوية المتوقعة ومعدلات درجات الحرارة المتوقعة في فلسطين خلال الأيام المقبلة.

وقال العلامي خلال حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن الحالة الجوية في فلسطين ستشهد بدءا من يوم غدٍ الأحد اشتداد في تأثير الموجة الهوائية الحارة التي تتأثر بها البلاد منذ أكثر من أسبوعين يصاحبها( اشتداد الموجة) ارتفاع جديد على درجات الحرارة".

وبين أن الموجة الهوائية الحارة التي من المتوقع أن يستمر تأثيرها حتى نهاية الشهر الجاري سيستمر اشتدادها بدءا من غداً الأحد وحتى الأربعاء المقبل تصل خلال هذه الأيام الثلاثة درجات الحرارة في بعض المناطق الفلسطينية لحدود الـ36 درجة مئوية أي زيادة على معدلها خلال الموجة من1 إلى 6 درجات.

وبشأن موعد انحسار الموجة الهوائية الحارة، أشار العلامي إلى أن الإشارات الأولية تشير إلى أن الموجة الحارة مستمرة معنا حتى نهاية الشهر وربما يبقى تأثيرها أيضا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس 8 المقبل.

كما أشار إلى أن حالة الانزعاج لدى المواطنين مع الموجة الهوائية، هو المدة الزمنية لهذه الموجة الحارة، بخلاف الكتل والموجات الهوائية الحارة التي كانت تضرب البلاد خلال السنوات الماضية ومدتها تكون يومين أو ثلاثة والتي سجل خلالها زيادة في درجات الحرارة أعلى من درجات الحرارة الحالية في هذه الموجة.

وشهدت الحالية الجوية الفلسطينية اليوم السبت، اجواء شديد الحرارة، وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.