مقتل صحفي روسي بذخائر عنقودية في اوكرانيا

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية الحربي روستيسلاف جورافلوف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوروجيه شرقي اوكرانيا.

وشنت قوات كييف، قصفا مدفعيًا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إيزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، كانوا يعدون تقريراً حول قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في مقاطعة زابوروجيه بالذخائر العنقودية.

وتعرضت مجموعة من الصحفيين، لقصف بالذخائر العنقودية، أسفر عن إصابة 4 منهم، وخلال إجلائهم إلى المركز الطبية الميدانية توفي الصحفي روستيسلاف جورافلوف متأثرا بجروح نجمت عن انفجار ذخيرة عنقودية.

ووصفت الحالة الصحية للصحفيين الآخرين مستقرة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.