بعد غياب 7 سنوات.."أومتيتي" ينتقل إلى ليل الفرنسي

عاد صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة السابق، مجددا لأجواء الدوري الفرنسي بعد غياب دام 7 سنوات.



وانضم أومتيتي (29 عاما)، اليوم السبت إلى صفوف ليل، في صفقة انتقال حر، حيث وقع عقدا لمدة موسمين حتى صيف 2025.



وأعلن النادي الفرنسي، تفاصيل الصفقة، في مؤتمر صحفي، وسيرتدي المدافع الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، القميص رقم 14.



ويعزز صامويل أومتيتي، صفوف ليل بالمجان، وذلك بعد فسخ تعاقده مع برشلونة، مطلع شهر يوليو/تموز الجاري.



وكان المدافع الفرنسي، قد قضى الموسم الماضي معارا لفريق ليتشي الإيطالي.



يذكر أن صامويل أومتيتي انضم إلى صفوف برشلونة في صيف عام 2016 قادما من أولمبيك ليون، وظل 6 مواسم بقميص البارسا.