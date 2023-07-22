جماهير شعبنا في نابلس تشيّع جثمان الشهيد فوزي مخالفة

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم السبت22/7/2023م، جثمان الشهيد فوزي مخالفة (18 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمراسم عسكرية، ومشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية، وصولا إلى بلدة سبسطية حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف، وقد لف بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع البلدة، وسط حالة من الغضب والحزن، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، ليوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وكان قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد استهدفت مركبة الشهيد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، بمئات الرصاصات الحي، في سبسطية، ما أدى إلى استشهاد مخالفة، وإصابة شاب آخر قبل أن يقوم الجنود باعتقاله.