"لا نتحمل المسؤولية".. نقابة صيادلة فلسطين تصدر بيانًا توضيحًا لطلبة (التوجيهي 2023)

أصدرت نقابة صيادلة فلسطين، اليوم السبت، بياناً توضيحيًا لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي 2023) الجديد.

وأكدت النقابة صيادلة -القدس، أنها لا تتحمل مستقبلاً أي مسؤولية عن أي طالب يقدم على دراسة الصيدلة من حيث توفر فرص عمل أو انخفاض الرواتب، وقالت: إن "الطالب يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وشدّدت على الجهات ذات الاختصاص مثل وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ووزارة الصحة وكليات ونقابة الصيدلة العمل معًا لوضع ضوابط وترشيد ومعاجلة مشكلة ازدياد عدد دارسي الصيدلة خدمة المجتمع والمواطنين وحمايتهم من الازمات والمشاكل المترتبة على عدم التخطيط لحماية من البطالة وإغراق السوق بأعداد كبيرة من المهنيين.

إليك نص البيان كاملاً:



