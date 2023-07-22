رابط الاستعلام عن 100 دولار شهر 7.. رابط فحص 100 دولار شهر يوليو، تنتظر الأسر الفلسطينية في قطاع غزة لاسيما المدرجة لأول مرة على كشوفات المنحة القطرية ارسال رسائل المنحة القطرية عن شهر يوليو 2023، ومن ثم انتظار تفعيل رابط الفحص عبر الاستعلام الحكومي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وذلك بعد أن أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة عن بدء صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو يوم غدٍ الأحد الموافق 23 يوليو 2023.

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية شهر 7

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية شهر 7، من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المستفيدة منها لشهر يوليو اليوم السبت، وذلك بعد أن أعلن السفير العمادي أن صرف المنحة يبدأ من يوم غد الأحد الموافق 23 يوليو 2023، إذ إنه في العادة تبدأ الأمم المتحدة وهي الجهة المشرفة على صرف المنحة القطرية 100 دولار بإرسال الرسائل للمستفيدين قبل صرفها بيوم واحد، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل رابط فحص 100 دولار قبل يوم أيضا من صرف المنحة.

رابط فحص 100 دولار لشهر 7

رابط فحص 100 دولار لشهر 7، يستفيد من المنحة القطرية 100 دولار نحو 100 ألف أسرة متعففة من قطاع غزة كل شهر، لكن هناك أكثر من 120 ألف أسم مدرج على كشوفات المنحة منذ أشهر لكن الصرف يتم لـ 100 ألف فقط، وفق الاتفاق بين اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة والجهات ذات العلاقة في القطاع، مع الإشارة إلى أن هناك أسماء مدرجة ولا تستفيد كل دفعة وفق الآلية المتبعة من المعنيين، تنشر لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رابط فحص 100 دولار شهر 7.

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يوليو 2023

رابط فحص المنحة القطرية عن شهر يوليو 2023، يتوجه غداً المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7 إلى نقاط الصرف المتفق عليها من اللجنة القطرية ووزارة التنمية الاجتماعية إلى استلام دفعتهم النقدية المحددة بـ 310 شواكل، بدل الـ 100 دولار كما كانت تصرف في بداية توزيع المنحة القطرية 100 دولار، وإلى هنا نكتفي بنشر مقالة حملت عنوان: رابط الاستعلام عن 100 دولار شهر 7.. رابط فحص 100 دولار شهر يوليو 2023.