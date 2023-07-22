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بدء إرسال الرسائل النصية لصرف المنحة القطرية عن شهر 7 يوليو 2023
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:40 ص
22 يوليو 2023
بدء إرسال الرسائل النصية لصرف المنحة القطرية عن شهر 7 يوليو 2023
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