بعد تمزيق المصحف في السويد … أزمات دبلوماسية واحتجاجات وتنديدات

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان صحافي: إنّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة جمهورية العراق في العاصمة السويدية، كذلك وجه بالطلب من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية".

وأضاف العوادي أن "هذه التوجيهات جاءت رداً على تكرار سماح الحكومة السويدية بحرق القرآن الكريم والإساءة للمقدسات الإسلامية وحرق العلم العراقي".

واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري، في وقت مبكر من الخميس، السفارة السويدية ببغداد وأشعلوا النيران فيها احتجاجاً على ترخيص السلطات السويدية مجدداً لسلوان موميكا بحرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمام مبنى سفارة بغداد في السويد.