بكيرات يدعو للرباط بالأقصى لإفشال مخططات تهويده والسيطرة عليه

دعا نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، الشيخ ناجح بكيرات، اليوم السبت 22-7-2023، شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لإفشال مخططات التهويد والسيطرة عليه.

وقال بكيرات في تصريحات له: إن الاحتلال يسعى لاستهداف مدينة القدس وتحويله إلى معلم ومظهر يهودي، ويستغل الأعياد والمناسبات الصهيونية من أجل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "شعبنا الفلسطيني في حالة صراع دائم مع العدو الصهيوني، وهناك غياب وصمت من الأمتين العربية والإسلامية تجاه جرائم الاحتلال في الأقصى".

وأشار بكيرات إلى أن الأقصى عنوان الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي"، ويجب علينا فضح جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق المسجد المبارك.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال أبعدت الشيخ بكيرات من مدينة القدس المحتلة إلى بيت لحم، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة بحق المقدسيين والمقدسات الإسلامية.