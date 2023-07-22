بعد جريمة إعدامه بدم بارد ..الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد مخالفة وتؤكد أن جرائم الاحتلال لن تكسر المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 22-7-2023، الشهيد فوزي مخالفة من نابلس مؤكدةً أن جرائم العدو لن تكسر إرادة شعبنا.

وقالت الحركة في بيان لها: "تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في جريمة إعدام بدم بارد في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس المحتلة".

وأكدت "الجهاد الإسلامي" أن تمادي الاحتلال في جرائمه البشعة لن تطفىء جذوة المقاومة المشتعلة، بل ستزداد غضباً لهيباً، وليعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة لردعه والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهيد فوزي مخالفة من نابلس ونؤكد أن جرائم العدو لن تكسر إرادة شعبنا

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين البطل: فوزي هاني مخالفة (18 عاماً)، الذي ارتقى شهيداً برصاص جنود الاحتلال في جريمة إعدام بدم بارد في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس المحتلة.

إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في نابلس جبل النار، لنؤكد أن تمادي الاحتلال في جرائمه البشعة لن تطفىء جذوة المقاومة المشتعلة، بل ستزداد غضباً لهيباً، وليعلم العدو أن مقاومتنا حاضرة لردعه والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية

السبت 4 محرم 1445هـ، 22 يوليو 2023م