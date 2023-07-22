إصابة ديفيد سيلفا بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني، أن لاعبه الإسباني ديفيد سيلفا، تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته في التدريبات، استعداداً للموسم الجديد 2023-2024.

وأوضح النادي في بيان له بقوله: "نتائج الأشعة أظهرت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى".

ومن المقرر أن يخضع ديفيد سيلفا صاحب الـ37 عاماً، للفحص الطبي على يد أخصائي في الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين لن يتم إصدار المزيد من التفاصيل بشأن الإصابة، وفقاً لما أكده بيان نادي ريال سوسيداد الإسباني.

ويُشار إلى أنه لعب ديفيد سيلفا 3 مواسم مع سوسيداد بعد مسيرة رائعة في مانشستر سيتي الإنكليزي، حيث ساهم في فوزه بـ4 ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما ساهم في تتويج منتخب إسبانيا بلقب مونديال 2010 ولقبين في كأس أمم أوروبا (2008 و2012) قبل أن يعتزل اللعب الدولي.