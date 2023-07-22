الجيش الروسي يستهدف 10 تجمّعات للقوات الأوكرانية في زابوروجيه

أعلن مدير المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو الروسي دمّر 10 تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.

وقال تشيخوف في تصريحات له: "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والأسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي" بمقاطعة زابوروجيه".

وتابع تشيخوف: "سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في بلدة ميرني، وصد هجوما أوكرانيا قرب مدينة روبوتينو".

ومن الجدير ذكره أنه يواصل الجيش الروسي ضرباته للبنية التحتية لقوات كييف في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر، بعد يومين على تفجير جسر القرم الروسي، والذي تبنّته الاستخبارات الأوكرانية.

ويُشار إلى أنه تركزت الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.