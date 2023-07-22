الاحتلال يعتقل أربعة شبان من بيت لحم والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 22-7-2023، أربعة شبان من شرق بيت لحم والقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن شادي عبيات (18 عاما)، وإبراهيم عوض عبيات (19 عاما)، ومحمد محمود عبيات، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

ومن جانبه، زعم جيش الاحتلال اعتقال ٣ شبان من بيت لحم بذريعة تنفيذهم لعملية طعن في القدس المحتلة أدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة أول أمس.

وفي ذات الإطار، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى المقدسي محمد عديلة (15 عاماً) من منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تشن بشكل يومي حملة اعتقالات واسعة في العديد من مدن وقرى الضفة المحتلة في إطار القمع "الإسرائيلي" ومحاولة وقف حالة المقاومة المتصاعدة ضد الاحتلال في الضفة.