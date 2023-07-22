بالفيديو إعصار "مُرعب" يضرب مدينة ميلانو الإيطالية

ضرب إعصار مدمر، أمس الجمعة، مدينة ميلانو الإيطالية، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق، فيما أظهر فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "لحظات الرعب".

وجاء الإعصار، الذي بلغت قوته بين F-1 و F-2، بسرعات تصل إلى 177 كم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل.

وتسبب الإعصار في إلحاق الأضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.

كما أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التفاف الإعصار بشكل لولبي "مرعب" وسط المدينة الإيطالية الشمالية.

ويُشار إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع وفيات، ولكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.