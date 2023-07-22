إيران: لن نستقبل سفير السويد إذا لم تُتخذ إجراءات لحفظ حرمة القرآن

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ مهمة السفير السويدي انتهت، مشدداً على أنّ بلاده لن تستقبل السفير الجديد إذا لم تتخذ السويد إجراء لحفظ حرمة القرآن الكريم.

وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم: "إيران لن ترسل سفيرها الجديد إلى السويد بسبب الإساءات المتكررة للمقدسات".

كما استنكر وزير الخارجية الإيراني إهانة المقدسات في أي مكان في العالم، وطالب بوضع حد لهذه الأعمال.

وأضاف عبد اللهيان: "إن إهانة المقدسات في أي دولة، ومن قبل أي شخص أمر مُدان، مطالباً السويد بأن تضع حداً لهذه الأعمال التي تثير العنف".

وتابع:" الشرطة السويدية سمحت بإهانة معتقدات جميع المسلمين، ونحن نعتبر ذلك ممارسة للعنف ضد المسلمين".

من جانبه، استنكر وزير الخارجية السويدي، الإساءة للمصحف بقوله: "الحكومة السويدية تدين الإساءة إلى القرآن الكريم، وما جرى لا يعبر عن موقفها".

ويُشار إلى أنه شهدت، أمس، العديد من الدول العربية تظاهرات حاشدة في كل من لبنان والعراق وإيران واليمن تنديداً بالاعتداء على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.