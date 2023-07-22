هل يترك كلوب ليفربول لقيادة منتخب ألمانيا؟

كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، عن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا، بعد ارتباط اسمه بخلافة مواطنه هانز فليك، المدرب الحالي "للمانشافت".

وقال كلوب خلال حدث نظمته شركة "فيشر" الألمانية بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيسها: "إنه سيبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى انتهاء عقده مع ليفربول في عام 2026، لكنه لم يستبعد إمكانية تدريب المنتخب الألماني عقب نهاية فترته مع "الريدز".

وقال كلوب: "إن منصب المدير الفني للمنتخب الألماني سيكون شرفا كبيرا، موضحاً أنه لا شك في ذلك".

وأضاف: "المشكلة التي تمنعني من ذلك هي الولاء، ولا يمكنني الرحيل عن ليفربول الآن وتولي تدريب ألمانيا، الأمور لا تعمل على هذا النحو، ولا يوجد عرض من الأساس".

وأوضح كلوب قائلاً: "إذا كان من المفترض أن أفعل ذلك في مرحلة ما، فيجب أن أكون متاحا. وليس هكذا الوضع في الوقت الراهن، لدي مسؤولية تجاه النادي".

وختم: "في الأساس، هي وظيفة مثيرة، لكني لا أعرف حاليا ما إذا كنت سأقوم بشيء مختلف تماما عندما أرحل عن ليفربول، أريد أن تبقى خياراتي مفتوحة".

جدير ذكره أنه ارتبط اسم يورغن كلوب بتولي تدريب منتخب بلاده هذا الصيف بدلا من هانز فليك، الذي يتعرض حاليًا لضغوط شديدة بعد تحقيق 4 انتصارات فقط في آخر 16 مباراة، وذلك قبل أقل من عام واحد على المشاركة في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تحتضنها ألمانيا.

ويُشار إلى أنه تولى المدرب الألماني البالغ من العمر 56 عاما، تدريب ليفربول منذ عام 2015، حيث قاد "الريدز" لحصد العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.