حزب "الليكود": باراك يقف خلف رفض الخدمة في "الجيش"

اتهم حزب "الليكود" الإسرائيلي" بزعامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، إيهود بارك أحد أقطاب المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق لحكومة الاحتلال بالوقوف خلف رفض الخدمة في الجيش.

وقال حزب "الليكود" في تصريحات له: "الآن نكشف عمن يقف خلف خطة رفض الخدة العسكرية في صفوف الجيش "الإسرائيلي"، إنه إيهود باراك".

وأضاف "الليكود": " باراك يريد تفكيك المجتمع "الإسرائيلي"، وكل ذلك لسبب واحد؛ من أجل أن العودة لمنصب "رئاسة الوزراء" بعد أن طرده الشعب من هذا المنصب. على حد قوله.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أمس الجمعة، أن أعداد كبيرة من جنود الاحتياط انظموا إلى رافضي الخدمة في الجيش "الإسرائيلي"، والغالبية الكبرى من سلاح الجو "الإسرائيلي" احتجاجًا على قانون "الإصلاح القضائي" الذي تسعى له حكومة نتنياهو.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "إن 1142 جندي احتياط في سلاح الجو "الإسرائيلي" أرسلوا رسالة إلى ما يُسمى "رئيس الأركان" هرتسي هاليفي ووزير الحرب يؤآف غالانت.

ونقلت الإذاعة العبرية رسالة الجنود، وقالوا: "التشريع الذي يسمح للحكومة بالتصرف بطريقة غير معقولة للغاية سيؤدي إلى خيار وقف التطوع في الاحتياط".

وأوضحت، أن الموقعين على الرسالة هم 422 طيار نشط في "سلاح الجو" و173 مشغل للطائرات المسيرة وآخرين.

وبدورهم، وصف المراسلين العسكريين للقنوات "الإسرائيلية" المختلفة القرار بالزلزال الذي يضرب الجيش، مشيرين إلى أن ذلك سيفقد الجيش "الإسرائيلي" استعداداته للحرب. على حد قولهم.