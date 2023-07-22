بالفيديو هدف ميسي الأول بقميص ميامي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا في مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، على الأراضي الأميركية.

وخلال مباراة إنتر ميامي الأولى مع ميسي، احتشد 21 ألف متفرج، وهي السعة القصوى لاستاد الفريق، لمشاهدة ميسي أول مرة.

ودخل النجم الأرجنتيني بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة "كأس الدوريات" التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.

ولم يخيب ميسي آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة "على طريقته المعهودة"، في الثوان الأخيرة للقاء، وأشعل المدرجات التي عاشت لحظات لا تنسى.

جدير ذكره أنه بهذا الفوز قاد ميسي ميامي لانتصار مهم بنتيجة 2-1، وأصبح حديث عالم كرة القدم بعد لمسته السحرية الأولى على الأراضي الأميركية.