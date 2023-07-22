أمازون تعتزم بناء منشأة بـ120 مليون دولار.. لهذا السبب!

كشفت شركة "أمازون" عن اعتزامها تنفيذ خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وهذه الخطوة تأتي في ظل استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح الموسم بشبكة "مشروع كويبر" لنشر الانترنت.

وسينجز المشروع في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية، التي تم استخدامها في السابق لمهمات مكوك الفضاء التابع لناسا، حيث تقوم حاليا شركة "سبيس فوريدا"، ذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في الولاية، بتأجير منشأة الإطلاق والهبوط وتشغيلها.

وبدوره، عبر فرانك ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس فلوريدا"، عن سعادته بأن تصبح "أمازون" أول مستأجر كبير لمنشأة الإطلاق والهبوط، ما يؤكد أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله في الولاية.

ويُشار إلى أنه يستهدف "مشروع كويبر" تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمراً صناعياً في مدار منخفض من الأرض، لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الانترنت.