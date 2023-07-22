كوريا الشمالية تُطلق صواريخ كروز نحو البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية، مساء أمس الجمعة، عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وبحسب ما نقلت وكالة يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد حدثت عملية الإطلاق نحو الساعة 4,00 بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ الجمعة)، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

وقالت الوكالة: "إن الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تقوم بتقيّيم عملية الإطلاق".

وتأتي هذه التجربة العسكرية الجديدة أيضا بعد يومين على إعلان بيونغ يانغ أن توقف غواصة نووية أميركية في كوريا الجنوبية قد يبرر استخدامها السلاح النووي.

وبدورها، ردت سيول في اليوم التالي على هذا التهديد مؤكدة أن أي هجوم من هذا القبيل سيعني "نهاية" نظام كيم جونغ أون. بحسب قولها.

وأعلن الرئيس الكوري الشمالي كيم جون، سابقاً، أن وضع بلاده بصفتها قوة نووية أمر "لا رجوع عنه"، داعيا إلى تعزيز ترسانته خصوصا بالأسلحة النووية التكتيكية.

ويُشار إلى أن هذا التطور يأتي في وقت يُعتقد فيه أن الجندي الأميركي تريفيس كينغ قد احتُجِز في بيونغ يانغ بعد دخوله إلى كوريا الشمالية الثلاثاء أثناء جولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

جدير ذكره أنه خلال أغسطس القادم من المقرر أن تبدأ واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تعتبرها كوريا الشمالية تدريبات على غزو أراضيها.