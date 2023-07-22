مرفق رابط الفحص.. رسائل المنحة القطرية 100 دولار عن شهر يوليو 2023 اليوم

من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة اليوم السبت 22 يوليو بإرسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة في قطاع غزة عن شهر يوليو 2023، على أن تبدأ عملية الصرف من يوم غدٍ الأحد.

وتتم عملية صرف المنحة القطرية 100 دولار بإشراف الأمم المتحدة، عبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وأعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، يوم الخمس، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية شهر 7 2023