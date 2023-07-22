باريس يُقرر استبعاد مبابي من الجولة التحضيرية وريال مدريد يترقب

يبدو أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح أقرب من أي وقت مضى، من الرحيل عن جدران ملعب حديقة الأمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط الفرنسي مبابي منذ عدة سنوات بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، لكن الصفقة لم تُكلل بالنجاح في كل مرة.

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، قبل أن يتخذ قرارا مفاجئا في اللحظات الأخيرة بتجديد عقده مع بطل فرنسا حتى يونيو 2024.

كيليان مبابي

مع تصاعد الأحداث، قرر مبابي عدم تفعيل بند التمديد حتى يونيو 2025 مع باريس سان جيرمان، ليؤكد رحيله قبل الموعد المذكور، وهو ما يرفضه مسؤولو النادي.

وفي هذا الصدد، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، أن باريس سان جيرمان قرر استبعاد كيليان مبابي من جولة الفريق التحضيرية في اليابان.

وتشير التوقعات إلى أن مبابي سيتفرغ لمناقشة مستقبله مع إدارة النادي في الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل في الصيف الحالي.

وفشل مبابي في تحقيق هدفه الأكبر من انتقاله إلى باريس سان جيرمان، وهو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى فقط ببعض الإنجازات على المستوى المحلي في فرنسا.