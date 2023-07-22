بالصور مقتل شابة وشاب بالرصاص بقرية جسر الزرقاء في الداخل المحتل

قتل الشاب محمد وائل عماش (19 عاماً) والشابة رشا سامي عماش (28 عاماً) بعد انتصاف ليل الجمعة - السبت، في جريمة إطلاق نار في ساحة منزل في قرية جسر الزرقاء في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأفاد شهود عيان، بأن الضحيتين قتلا بإطلاق نار بعد انتهاء حفل خطوبة، في جريمة نفذها عدة أشخاص.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الجريمة وبدأت محاولات الإنعاش مباشرة نظراً لحالتيهما الحرجة، قبل نقلهما إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة، لاستكمال الإسعاف.

119 قتيلاً والعام لم ينتهي بعد

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 121 قتيلاً. بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس "شرطة" الاحتلال فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة "الأمن الإسرائيلية" مع منظمات الإجرام.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

ويأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علماً بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.





