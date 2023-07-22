تستحوذ أسعار الذهب في مصر اليوم على اهتمام شريحة كبيرة من الناس ويبحثون عنها باستمرار، وتعتبر من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثيرون وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ونحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين بكافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب في مصر وكافة التغييرات التي تطرأ على أسعار الذهب، وفقاً للتغييرات في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر والدولار.

وجاءت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22-7-2023، كما يلي:

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الذهب اليوم السبت عيار 24 بنحو 14 جنيهًا في سعر جرام الذهب، خلال بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 بنحو 5 جنيهات في سعر جرام الذهب اليوم السبت، خلال بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 18 بنحو 4 جنيهات في سعر جرام الذهب اليوم السبت، خلال بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 22 يوليو 2023 خلال بداية تعاملات سوق الصاغة المصرية، ليسجل نحو 17280 جنيه، بعد أن سجل نحو 17320 جنيه.