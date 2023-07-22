يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب في سوريا وهي من الموضوعات التي يتابعها الكثيرون وخاصة من فئة التجار والمقبلين على الزواج.

ولهذا نحرص دوما في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التغيرات المتعلقة بأسعار الذهب في سوريا تبعاً لما يطرأ على أسعار الذهب العالمية من تغييرات، حيث أعددنا لكم مقال بعنوان: أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 22-7-2023.

وجاءت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 22-7-2023، في الأسواق المحلية، كما يلي:

عيار الذهب عيار 24 بيع 680,000 شراء 678,857

عيار 22 بيع 623,333 شراء 622,286

عيار 21 بيع 595,000 شراء 594,000

عيار 18 بيع 510,000 شراء 509,143

عيار 14 بيع 396,667 شراء 396,000

الاونصة بيع 21,148,000 شراء 21,112,457

الجنيه الذهب بيع 4,760,000 شراء 4,752,000

الكيلو بيع 680,000,000 شراء 678,857,143