محدث بالفيديو والصور شهيد وإصابة جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة في بلدة سبسطية بنابلس

افادت مصادر طبية مساء اليوم الجمعة استشهاد فلسطيني وإصابة آخر، بعدما اطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني أن سيارة اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تمكنت من نقل شهيد بعدما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاقتراب من المركبة المستهدفة ، فيما جرى اعتقال مصاب آخر من داخل السيارة المستهدفة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف على مركبة في سبسطية، ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، دون معرفة إذا كان هناك إصابات حتى اللحظة.



