سعر غرام الذهب في الأردن اليوم السبت 22 يوليو 2023

أسعار الذهب في الأردن السبت 22 يوليو 2023، يحظى سعر الذهب مقابل الدينار الأردني باهتمام واسع من قبل الأردنيين لا سيما أصحاب محلات الصاغة والتجار، إضافة الى الأشخاص المقبلين على الزواج، لذلك يرصد لكم "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الدينار الأردني كما جاءت بالتعاملات الصباحية اليوم السبت.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأردن خلال تعاملات اليوم السبت 22 يوليو 2023 بمقدار طفيف لا يتجاوز ربع دينار داخل محلات تداول المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 24 في الأردن بمعدل 0.23 دينار مسجلا 44.93 دينار ،وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن النفيس للدول العربية.

كما بلغ سعر الذهب في الأردن عيار 18 نحو33.7 دينار أردني، وسجل سعر غرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم نحو 26.21 دينار أردني.

أسعار الذهب اليوم في الأردن عيار 21

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن نحو 41.19 دينار أردني، وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن حوالي 1397 دينارا.

وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن نحو 44.934 ألف دينار، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن حوالي 1397 دينارا.