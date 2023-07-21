أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 22 يوليو 2023، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب بتعاملات اليوم في أسواق العراق، حيث تحظى أسعار الذهب باهتمام واسع في العراق لا سيما من قبل التجار والأشخاص الراغين في اقتناء الذهب.

كم سعر الذهب في العراق

شهدت أسعار الذهب تراجعا اليوم في العراق بمقدار 200 دينار عراقي على الأقل في محلات بيع وتداول المشغولات الذهبية ببلاد الرافدين

أسعار الذهب اليوم في العراق

بلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 83.196 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 76.3 ألف دينار عراقي.

سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوم

وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق، عيار 21 نحو 72.8 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 62.4 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 حوالي 48.531 ألف دينار عراقي.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم في العراق حوالي 83.2 مليون دينار عراقي، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 582.3 ألف دينار عراقي.

سعر الذهب اليوم بالدولار في العراق

سجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوالي 63.38 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 58.1 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 55.46 دولار أمريكي.