الطيبة: تواصل الاحتجاج على شارع 444 ضد مصادرة الأراضي والهدم

تظاهر العشرات من أهالي الطيبة مساء الجمعة في مفرق الجلمة على شارع 444، احتجاجا على سياسة الهدم والتضييق من قبل السلطات الإسرائيلية.

وجاءت التظاهرة ضمن فعاليات "خيمة التحدي" التي أطلقتها اللجنة للدفاع عن أراضي الطيبة الأسبوع الماضي، والخطوات التصعيدية تصديا لقرارات السلطات الإسرائيلية التي سلمت مئات أوامر الإخلاء والغرامات لأصحاب أراضي في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بسياسة التضييق على الأرض والمسكن، كما رددوا هتافات مطالبة السلطات الإسرائيلية بالكف عن ملاحقة أصحاب الأراضي والمزارعين.

,و يذكر أن السلطات الإسرائيلية كانت قد سلمت في الشهرين الأخيرين المئات من الإنذارات بالتحقيق قبل الإخلاء لأصحاب أراض من الطيبة والمنطقة بالإضافة إلى غرامات مالية.