راصد جوي يتوقع اشتداد حرارة الجو عباراً من يوم الاحد القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الجمعة أن تشتد موجة الحر في البلاد اعتبارا من يوم الاحد القادم.

وقال العلامي في تصريح مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "توقعات باشتداد جديد على موجة الحر اعتباراً من يوم الاحد".

وأضاف العلامي، ان الاشتداد الجديد على موجة الحر سيستمر خلال أيام الأسبوع القادم.

من جهته توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، حيث تسود اجواء شديدة الحرارة في مختلف المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وكذلك الحال في المناطق الساحلية. في باقي المناطق السهلية والغورية والصحراوية يسود جو شديد الحرارة وتوقعات بكسر او ملامسة حاجز 45 مئوية في الاغوار والبحر الميت. والله تعالى أعلى وأعلم.

أما الاثنين فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والتي ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تموذ بحود سبعة الى تسعات درجات مئوية. ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية وحرارة من المتوقع أن تفوق 46 مئوية وعلى أعتاب 42 مئوية في المناطق السهلية . وحرارة عند منتصف الثلاثينيات مئوية مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل الفلسطينية.

ولن يطرا أي تغير على درجات الحرارة يوم الثلاثاء، حيث ستبقى أعلى من المعدل السنوي العام لشهر تموز بحدود ستة الى ثمانية درجات مئوية. ويسود جو حار بشكل كبير في الجبال وشديد الحرارة في المناطق الغورية والسهلية وحرارة مع رطوبة عالية وخانقة على طول السواحل الفلسطينية.

و تبقى الأجواء حارة جداً يوم الأربعاء، وتكون والحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بسبعة درجات مئوية . في المناطق الغورية يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية . مع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً خاصة في المناطق الجبلية بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق. وبالكاد ستهبط عن حاجز 30 مئوية.

يوم الخميس، يبقى الجو حار جداً، وتبقى الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بسبعة درجات مئوية مع استمرار تأثر البلاد بالموجة الحارة القوية. في مناطق الأغوار والبحر الميت يسود جو حارق مع حرارة ستكسر حاجز 45 مئوية . مع المساء والليل يصبح الجو لطيفاً فقط. في المناطق الجبلية بينما تبقى الحرارة مرتفعة في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.