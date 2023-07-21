هابل يرصد "هروب" سرب من الصخور من كويكب بعد اصطدام مركبة ناسا به عمدا

بفضل بعض ملاحظات تلسكوب هابل الفضائي المذهلة، ما يزال العلماء يرصدون التأثيرات المدهشة لمهمة اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابعة لناسا، على كويكب ديمورفوس.

وكشف التلسكوب هذه المرة النقاب عن سرب من الصخور التي يبدو أنها تحررت من الكويكب المستهدف عند الاصطدام.

وفي سبتمبر من العام الماضي، أطلقت ناسا مركبة فضائية للاصطدام بكويكب بهدف معرفة مدى اضطرابه، وكانت هذه الخطوة الأولى لوكالة الفضاء الأمريكية في تطوير نظام دفاع كوكبي طموح.

وباختصار، كان الهدف من DART هو معرفة ما إذا كان اصطدام المركبة على الكويكب الصغير نسبيا، ديمورفوس، سيغير مداره حول كويكب أكبر، ديديموس.

ولم تحقق المهمة نجاحا باهرا فحسب، بل يبدو أيضا أنها الهدية التي تستمر في العطاء. لقد تعلمنا منذ ذلك الحين الكثير عن تأثيرات الصخور الفضائية وكيف، بالضبط، يمكن أن تعمل آلية دفاع الأرض المستقبلية في يوم من الأيام.

وفي يوم الخميس، 20 يوليو، أعلنت وكالة ناسا أن DART زودتنا ببعض المعلومات المثيرة للاهتمام مرة أخرى.

ومن خلال الاستفادة من البصريات القوية لتلسكوب هابل الفضائي، وجد علماء الفلك أن تأثير مركبة DART على ديمورفوس - الذي حدث أثناء تحليقه بسرعة 14000 ميل في الساعة (22.530 كم / ساعة) - أنتج "سربا من الصخور"، والتي تقول ناسا إنها من المحتمل أن تكون اهتزت من الكويكب عندما صدمت ناسا عمدا مركبة DART التي يبلغ وزنها نصف طن في ديمورفوس.

وقال ديفيد جيويت، عالم الكواكب في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، في بيان: "هذا يخبرنا لأول مرة بما يحدث عندما تصطدم بكويكب وترى المواد تخرج بأحجام أكبر. الصخور هي بعض من أضعف الأشياء التي تم تصويرها على الإطلاق داخل نظامنا الشمسي".

ومع ذلك، للتوضيح، يشير بيان صحفي حول هذه النتائج إلى أن الصخور لم تكن على الأرجح تحطمت بعيدا عن ديمورفوس نتيجة تصادم DART، بل كانت موجودة بالفعل على سطح الكويكب وتشتت فقط عند الاصطدام. وفي الواقع، تُظهر الصورة النهائية لـ DART للكويكب قبل زواله، والتي التقطت قبل ثانيتين من الاصطدام، مثل هذه الصخور الصغيرة والحطام الموجود بالفعل على ديمورفوس.

ووفقا لبيان وكالة ناسا، يمكن أن يكون طرد الصخور إما بسبب ما يعرف باسم عمود المقذوف الناتج عن الاصطدام، أو الموجة الزلزالية التي هزتها.

وفي ما يتعلق بالصخور نفسها، حدد جيويت وزملاؤه 37 صخرة حرة تنطلق من ديمورفوس يتراوح حجمها من ثلاثة أقدام إلى 22 قدما (0.9 مترا إلى 6.7 مترا) ولها كتلة مجمعة تقدر بنحو 0.1% من كتلة الكويكب.

وبدت هذه الأجسام وكأنها تنجرف بعيدا عن مصدرها بسرعة تزيد قليلا عن نصف ميل في الساعة (0.8 كم / ساعة)، وهو ما شبهته ناسا بـ "سرعة مشي سلحفاة عملاقة تقريبا".

وأشار جيويت إلى أن "هذه ملاحظة رائعة، أفضل بكثير مما كنت أتوقع. نرى سحابة من الصخور تحمل الكتلة والطاقة بعيدا عن هدف الاصطدام. وتتوافق أعداد وأحجام وأشكال الصخور مع سقوطها عن سطح ديمورفوس من جراء الاصطدام".

وأضاف جيويت: "إذا تتبعنا الصخور في ملاحظات هابل المستقبلية، فقد يكون لدينا بيانات كافية لتحديد مساراتها الدقيقة. وبعد ذلك سنرى الاتجاهات التي تم إطلاقها من السطح".