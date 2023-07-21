إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 500 ألف حبة كبتاغون في السعودية

أفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذ الحديثة، اليوم الجمعة، بأنها تمكنت من إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 539 ألف حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في شاحنتين ومركبة قدمت إلى المملكة.

وأشارت الهيئة إلى إحباط تهريب 187200 حبة كبتاغون في المحاولة الأولى، حيث عثر عليها مخبأة في أجزاء متفرقة من شاحنة قادمة عبر المنفذ.

وأوضحت أنها أحبطت في المحاولة الثانية تهريب 210400 حبة كبتاغون، وجدت بداخل الرديتر الخاص بتبريد مقطورة شاحنة.

وبينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المحاولة الثالثة كشفت في جمارك الحديثة، حيث عثر على 142200 حبة كبتاغون مخبأة بداخل عجلة سيارة قادمة عبر المنفذ.